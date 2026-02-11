Mehr Schutz für Beschäftigte
Nach Tod des Zugbegleiters – Treffen zu Sicherheit in Bahnen
Nach Tod eines Zugbegleiters - Bahnhof Landstuhl
Nach Tod eines Zugbegleiters - Bahnhof Landstuhl
Boris Roessler. DPA

Mit Faustschlägen gegen den Kopf wurde ein Bahnbediensteter in der Westpfalz so schwer verletzt, dass er starb. In Mainz wird beraten, wie Beschäftigte besser vor Attacken geschützt werden können.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Knapp anderthalb Wochen nach dem Angriff auf einen Zugbegleiter in der Westpfalz treffen sich am Mittwoch Vertreter aus Politik, von Bahnunternehmen und Verkehrsverbünden und beraten über das Thema Sicherheit. Neben der rheinland-pfälzischen Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) werden auch die Zweckverbände für den Schienenpersonennahverkehr im Land sowie Vertreter von Bahn-Gewerkschaften dabei sein. Nach dem Treffen dieses runden Tisches «Sicherheit im Schienenpersonennahverkehr» wird Ministerin Eder (13.00 Uhr) ein Statement abgeben.

Bei der Attacke eines 26 Jahre alten Fahrgastes in einem Regionalzug zwischen Landstuhl und dem saarländischen Homburg nach einer Ticketkontrolle in der vergangenen Woche war der 36-jährige Zugbegleiter mit Faustschlägen gegen den Kopf so schwer verletzt worden, dass er wenige Tage später starb. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Es war eine breite Debatte darüber entbrannt, wie für mehr Sicherheit von Bahnpersonal gesorgt werden kann. Am Freitag hat die Deutsche Bahn zu einem Sicherheitsgipfel in Berlin eingeladen.

© dpa-infocom, dpa:260211-930-670044/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten