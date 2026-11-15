Kriminalität
Nach Supermarktüberfall fliehen Täter auf E-Scooter
Symbolfoto Polizei
Bei der Fahndung nach den beiden unbekannten Räubern sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Zwei Männer attackieren im Rhein-Lahn-Kreis einen Supermarktmitarbeiter mit Pfefferspray und verschwinden anschließend mit dem Kasseninhalt. Bei der Fahndung kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Altendiez (dpa/lrs) – Zwei unbekannte Männer haben in Altendiez im Rhein-Lahn-Kreis einen Supermarkt überfallen. Die maskierten Räuber besprühten am Samstagabend einen Mitarbeiter mit Pfefferspray und erbeuteten einen vierstelligen Euro-Betrag, wie die Polizei mitteilte. Anschließend seien die Täter auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in unbekannte Richtung davongefahren. Bei der Fahndung sei auch ein Polizeihubschrauber eingebunden gewesen, ergänzte die Polizei. Die Ermittler bitten Zeugen des Geschehens, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:261115-930-998003/1

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