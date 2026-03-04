Unfall in Bad Sobernheim
Nach Sturz in die Nahe: Leiche nach fünf Wochen gefunden
Feuerwehr
Die Rettungskräfte waren mit über 100 Leuten vor Ort. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich. DPA

Taucher, Drohnen und Strömungsretter waren nach dem Sturz eines Mannes in die eiskalte Nahe im Einsatz. Die Suche blieb zunächst erfolglos. Nun wird eine Leiche von einer Kanufahrerin entdeckt.

Lesezeit 1 Minute

Bad Sobernheim (dpa/lrs) - Die Leiche eines Mannes, der bei Reinigungsarbeiten im Industriegebiet von Bad Sobernheim in die Nahe gefallen war, ist fünf Wochen nach dem Unfall in dem Fluss entdeckt worden. Eine Kanufahrerin hatte eine leblose Person in Ufernähe zwischen Niederhausen und Oberhausen entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund der Personenbeschreibung und der Bekleidung gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um den vermissten Mann aus Idar-Oberstein handelt. Die Ermittlungen dauerten noch an. 

Über 100 Rettungskräfte hatten bei dem Vorfall Ende Januar nach dem Mann gesucht. Auch Taucher, Strömungsretter und Drohnen wurden eingesetzt. Nach mehreren Stunden ergebnisloser Suche waren die Überlebenschancen bei dem zu dem Zeitpunkt kalten Wetter und eisigen Wasser als nicht mehr sehr groß eingeschätzt worden.

© dpa-infocom, dpa:260304-930-767680/2

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten