Taucher, Drohnen und Strömungsretter waren nach dem Sturz eines Mannes in die eiskalte Nahe im Einsatz. Die Suche blieb zunächst erfolglos. Nun wird eine Leiche von einer Kanufahrerin entdeckt.

Bad Sobernheim (dpa/lrs) - Die Leiche eines Mannes, der bei Reinigungsarbeiten im Industriegebiet von Bad Sobernheim in die Nahe gefallen war, ist fünf Wochen nach dem Unfall in dem Fluss entdeckt worden. Eine Kanufahrerin hatte eine leblose Person in Ufernähe zwischen Niederhausen und Oberhausen entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund der Personenbeschreibung und der Bekleidung gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um den vermissten Mann aus Idar-Oberstein handelt. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Über 100 Rettungskräfte hatten bei dem Vorfall Ende Januar nach dem Mann gesucht. Auch Taucher, Strömungsretter und Drohnen wurden eingesetzt. Nach mehreren Stunden ergebnisloser Suche waren die Überlebenschancen bei dem zu dem Zeitpunkt kalten Wetter und eisigen Wasser als nicht mehr sehr groß eingeschätzt worden.