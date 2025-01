Nach Streit mit Messer: Haftbefehl gegen Mann erlassen

Am Sonntag wird in Bitburg eine Frau mit Verletzungen durch ein Messer ins Krankenhaus gebracht. Der Verdacht gegen ihren getrenntlebenden Mann lautet auf versuchten Totschlag.

Bitburg (dpa/lrs) – Nach dem mutmaßlichen Messerangriff auf eine Frau in Bitburg hat ein Richter gegen ihren getrenntlebenden Mann Haftbefehl erlassen. Nach seiner Vorführung beim Amtsgericht am Montag sei er in ein Gefängnis gebracht worden, teilte die Polizei mit. Er wird demnach des versuchten Totschlags verdächtigt. Die Frau werde noch immer im Krankenhaus behandelt und sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Am Sonntag war die Polizei zu einem Streit auf dem Flugplatzgelände Bitburg gerufen worden. Dort soll der Verdächtige die Frau mit einem Messer verletzt haben. Noch vor Ort nahmen die Beamten den Mann fest.