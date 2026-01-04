Nach Streit – Mann betritt mit Waffe in der Hand eine Kneipe

In einer Kneipe kommt es zwischen zwei Gästen zum Streit. Ein Mann wird vom Wirt hinausgeworfen. Kurze Zeit später kommt der 60-Jährige zurück - mit einer Waffe in der Hand.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Nach einem Streit mit einem anderen Gast ist ein betrunkener Mann mit gezückter Schreckschusswaffe in eine Kneipe in Bad Kreuznach zurückgekehrt. Der 60-Jährige habe die Waffe am Samstagabend demonstrativ in die Luft gehalten, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor war er mit einem anderen, bislang unbekannten Gast in der Kneipe in Streit geraten und vom Wirt hinausgeworfen worden. Die Waffe holte er den Ermittlern zufolge dann aus seinem Wagen und kehrte zur Kneipe zurück.

Kurz nach der Drohung sei der Mann gegangen. Kurz nachdem die Beamten die Suche aufgenommen hatten, kam der 60-Jährige erneut zurück und ließ sich dann widerstandslos festnehmen. Ein Alkoholtest bei ihm ergab 2,24 Promille.