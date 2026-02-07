Erst freundlich - dann vielerorts Wolken, nachts Nebel und stellenweise Glätte: In den nächsten Tagen wird es eher grau in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Mainz (dpa/lrs) - Nach einem vielerorts freundlichen Tag müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen mit viel Grau und nachts auch mit Glätte rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es viele Wolken, nachts Frost und gebietsweise überfrierende Feuchtigkeit.

Der Samstag fiel vielerorts heiter aus bei bis zu zwölf Grad, Niederschläge hatte der DWD nicht erwartet. In der Nacht zeigt sich verbreitet Nebel, örtlich mit Sichtweiten unter 150 Metern. Vereinzelt kann es glatt werden.

Am Sonntag soll es länger grau bleiben, zunächst müssen die Menschen demnach weiter mit oft dichtem Nebel rechnen. Im Tagesverlauf soll der Himmel zumindest am Nordrand der Mittelgebirge aufklaren und das Wetter heiter werden, sonst bleibt es aber weiterhin stark bewölkt bis bedeckt. Die Temperaturen sollen bis zu acht Grad erreichen. In der Nacht soll es stellenweise erneut glatt werden können.

Regen am Dienstag

Der Montag sieht den Meteorologen zufolge ähnlich aus: Wieder gibt es viele Wolken bei bis zu sieben Grad. In der Nacht zum Dienstag zieht gebietsweise Nebel auf, örtlich wird es glatt. Trocken bleibt es bis dann immerhin, erst im Verlauf des Dienstags soll sich von Südwesten her Regen ausbreiten. Die Temperaturen sollen dabei bis zu 8 Grad erreichen.