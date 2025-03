Speyer (dpa/lrs) - Nach der zwischenzeitlichen Blockade eines Schwertransporters am Montagabend ist die Sperrung am Autobahnkreuz der A61 in Speyer aufgehoben worden. Der Transport eines Rotorblattes für ein Windkraftrad musste in der Nacht auf Dienstag in der Abfahrt zur B9 stehenbleiben, berichtete die Polizei. Grund war, dass die Ladung in der Kurve bis in den Bewuchs am Straßenrand ausschwenkte.

Nachdem der Bewuchs zurückgeschnitten wurde, konnte die Fahrt am Nachmittag fortgesetzt werden, erklärte die Polizei. Die Abfahrt der A61 auf die B9 in Richtung Wörth musste dafür vorübergehend für mehrere Stunden gesperrt werden.