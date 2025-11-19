Nach schwerem Unfall wird noch ein Hund vermisst

Nach dem Unfall mit vier Toten sucht die Polizei nach einem vermissten Hund. Er soll im Auto gewesen ein.

Trier/Windmühle (dpa/lrs) – Nach dem Unfall mit vier Toten auf der B51 wird noch ein vermisster Hund gesucht. Er soll im verunglückten Auto gewesen sein, teilte eine Sprecherin der Polizei in Trier mit. Die Polizei beteilige sich an der Suche mit Diensthundeführern vor Ort. Zudem seien auch private Organisationen rund um den Unfallort zwischen Trier und Bitburg, Höhe Windmühle, unterwegs.

Es könnte sein, dass der Hund sich vielleicht befreien konnte und möglicherweise frei herumlaufe, sagte die Sprecherin. Im Auto habe man bislang keine Hinweise auf das Tier gefunden. «Ich hoffe, dass der Hund irgendwo noch ist, sich raus gerettet hat und schnell gefunden wird.»

Ursache des Unfalls noch unklar

Bei dem Unfall am Dienstagmorgen waren ein Auto und ein Lastwagen frontal zusammengestoßen. Im Auto starben ein 45 Jahre alter Mann und eine 42 Jahre alte Frau sowie ein siebenjähriges Mädchen. Nach dpa-Informationen handelte es sich um Eltern mit ihrem Kind. Auch der 53 Jahre alte Lastwagenfahrer kam ums Leben.

Zum Unfallhergang gibt es noch keine Erkenntnisse. «Nach derzeitigem Stand kann man da noch nichts zu sagen», sagte die Sprecherin. Auch die Ursache des Frontalcrashs sei noch unklar.