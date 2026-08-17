Ein Unbekannter schießt in Ludwigshafen in Richtung eines anderen Mannes und flüchtet anschließend in einem Pick-up. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu geben. Was bislang zu der Tat bekannt ist.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein bislang unbekannter Täter soll in Ludwigshafen in Richtung eines 28-jährigen Mannes geschossen haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung laufen – die Polizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal bitten in einer gemeinsamen Pressemitteilung um Zeugenhinweise.

Demnach soll der Tatverdächtige laut einem Notruf am frühen Sonntagmorgen mehrmals in die Luft geschossen haben. Am Tatort hätten die Einsatzkräfte einen 28-jährigen Mann angetroffen. Dessen Aussage zufolge sei zuvor mehrfach ein dunkler Pick-up vorbeigefahren. Aus diesem soll der Schütze ausgestiegen und aus einer Entfernung von rund 50 bis 60 Metern in Richtung des 28-Jährigen geschossen haben. Anschließend sei der dunkel gekleidete und teilweise maskierte Täter in dem Fahrzeug geflüchtet – eine Fahndung der Polizei sei erfolglos geblieben.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Durch die Schüsse seien jedoch ein Fenster, die Fassade eines Mehrfamilienhauses sowie ein Baum beschädigt worden. Noch am Sonntagmorgen seien Spuren am Tatort gesichert worden.