In der Nacht zum Samstag wird ein 26-Jähriger auf der Straße in Ludwigshafen gefunden – er wurde erschossen. Auch in der neuen Woche ist noch vieles unklar.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nachdem ein 26-Jähriger in Ludwigshafen auf der Straße erschossen wurde, fehlt von dem Täter oder den Tätern weiterhin jede Spur. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», sagte ein Polizeisprecher. Demnach werde am Montag das Obduktionsergebnis erwartet.

Die Leiche des Mannes war in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Maudach entdeckt worden. Er war mit mehreren Schüssen getötet worden, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Umstände und der Hintergrund der Tat waren zunächst unklar. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es am Sonntag.

Polizei sucht weiterhin nach Zeugen

Die Schüsse sollen gegen ein Uhr nachts gefallen sein. Zunächst nahm die Polizei am Samstag einen 23-Jährigen in Obhut. Dieser sei befragt worden, ein Tatverdacht habe sich jedoch nicht erhärtet.

In Ludwigshafen richtete die Polizei in der Bergstraße eine Ansprechstelle ein. Dort können sich besorgte Bürgerinnen und Bürger zwischen 10 und 12 Uhr melden. Die Suche nach Zeugen gehe weiter, teilte die Polizei mit.