Betrüger gaukeln einer Frau eine Notsituation ihres Sohnes vor - und holen Geld im sechsstelligen Bereich bei ihr zu Hause ab. Knapp zwei Wochen später sitzt einer der Abholer in Untersuchungshaft.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Knapp zwei Wochen nach einem Telefonbetrug an einer Frau aus Bad Dürkheim befindet sich ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ihm werde gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Demnach soll die Frau am 27. Oktober von einem bislang unbekannten Betrüger angerufen worden sein. Dieser habe sich als Arzt ausgegeben. Er habe behauptet, der Sohn der Frau leide an einer lebensgefährlichen Krankheit und müsse dringend operiert werden. Für die Operation werde ein spezielles Medikament benötigt.

Die Frau sei schließlich bereit gewesen, dafür eine sechsstellige Summe zu zahlen. Nach Angaben der Polizei wurde das Geld von zwei Tätern, unter anderem dem 18-Jährigen, bei der Frau zu Hause abgeholt. Der Jugendliche sei am vergangenen Freitag am Hauptbahnhof Würzburg festgenommen und in eine Jugendstrafanstalt gebracht worden.