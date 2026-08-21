Deutscher Wetterdienst
Nach Schauer und Böen: Sonne kehrt am Sonntag zurück
Wetter in Rheinland-Pfalz
Am Wochenende ziehen starke Regenschauer auf. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Schauer und Gewitter sorgen am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für unbeständiges Wetter. Wo mit Starkregen und stürmischen Böen zu rechnen ist.

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Barweiler (dpa/lrs) – Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet mit Schauern und Gewittern, bevor es am Sonntag wieder freundlicher wird. Heute bleibt es wechselnd bewölkt und ab dem Nachmittag ziehen Schauer und einzelne Gewitter über die beiden Bundesländer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Aufgrund von Starkregen besteht lokal Unwettergefahr. Bei Gewittern sind stürmische Böen möglich, sonst weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Samstag bleibt das Wetter ähnlich.

Am Samstag verbessert sich das Wetter zunächst nicht. Erneut ziehen einzelne Schauer und kurze Gewitter über die beiden Bundesländer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag lockert die Wolkendecke etwas auf. Später sind allerdings dichte Nebelfelder möglich.

Am Sonntag wird es endlich wieder freundlicher und die Sonne blinzelt durch bei Temperaturen bis zu 24 Grad. Am Montag zeigt sich das Wetter wieder von seiner besten Seite.

© dpa-infocom, dpa:260821-930-560979/1

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