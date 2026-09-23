Der Spätsommer zeigt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland von seiner besten Seite: Wenn sich der Nebel verzieht, wird es freundlich und warm. Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen weiter an.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es nach morgendlichem Nebel freundlich und spätsommerlich warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf 19 bis 23 Grad und es wird heiter bis sonnig. In der Nacht ziehen bei 8 bis 11 Grad zunehmend Wolken auf.

Am Donnerstag bleibt es im Nordosten bewölkt, im Süden und Südosten lockert es dagegen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 17 Grad im Saarland und 22 Grad in der Pfalz. Nachts kühlt es auf 3 bis 8 Grad ab. Am Freitag zeigt sich nach Auflösung der Nebelfelder bei 19 bis 24 Grad erneut vielerorts die Sonne. Am Samstag werden laut DWD teils sogar Höchstwerte von bis zu 27 Grad erwartet.