Nach einem Messerangriff Anfang Dezember in Idar-Oberstein hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Ermittlungen gegen einen dritten Beteiligten laufen noch.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Nach einem Messerangriff auf einen 19-jährigen Mann Anfang Dezember hat die Polizei am vergangenen Donnerstag in der Region Bernkastel-Kues zwei Tatverdächtige festgenommen. Bei den mutmaßlichen Tätern handele es sich um einen 19 und einen 20 Jahre alten Mann, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Angriff Anfang Dezember in Idar-Oberstein hätten drei männliche Täter mehrfach mit einem Messer in den Bauch des Opfers gestochen. Zuvor hätten sie ein Kaufinteresse an einem angebotenen Opioid gezeigt und versucht, dieses zu rauben. Der 19-jährige Mann war nach Angaben der Polizei bei dem Angriff schwer verletzt worden, befand sich nach einer Notoperation aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Mithilfe von Zeugenhinweisen sei es der Polizei inzwischen gelungen, die Tatverdächtigen zu identifizieren. Gegen zwei der drei Männer erfolgte ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen gegen den dritten Tatverdächtigen dauern noch an, wie die Polizei mitteilte. Außerdem laufe gegen die drei Männer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.