Nach Marathon-Sitzung: Neue Führung beim 1. FC Saarbrücken

Bis in die frühen Morgenstunden dauert die Mitgliederversammlung des 1. FC Saarbrücken. Dann steht die neue Vereinsführung fest.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einer historischen Mitgliederversammlung wird der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken künftig von einer neuen Vereinsspitze geführt. Auf der elfstündigen Marathon-Sitzung wurde Barbara Haupenthal zur Präsidentin gewählt.

Zuvor hatten die Mitglieder einen neuen Aufsichtsrat bestimmt. Das siebenköpfige Gremium, in dem auch Ex-Präsident Hartmut Ostermann sitzt, hat nach einer bereits im vergangenen Oktober erfolgten Satzungsänderung künftig mehr Macht und Einfluss. Erste Aufgabe wird die Suche und Einstellung von drei hauptamtlichen Vorständen für die Bereiche Sport, Finanzen und Strategie, Marketing, Vertrieb sein.

Wirtschaftlich ist der Verein gesund. Die Saarländer machten in der Saison 2024/25 einen Gewinn von 47.000 Euro und verfügen über ein Eigenkapital von 653.000 Euro. Zudem spült der neue Ausrüstervertrag (Uhlsport) ab der kommenden Saison 578.000 Euro und damit mehr als das Doppelte als bisher in die Kasse.