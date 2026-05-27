Lambsheim (dpa/lrs) - Ein brennender Lkw-Anhänger sorgt auf der Autobahn 61 zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen für Verkehrsbehinderungen. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch rund zwei Stunden andauern - bis dahin wird der Verkehr einspurig über die linke Fahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Der 49 Jahre alte Fahrer des Lastwagens habe ein technisches Problem an seinem Anhänger bemerkt und diesen noch vor Ausbruch des Feuers auf dem Standstreifen abgekoppelt, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug hatte den Angaben zufolge leere Fässer geladen. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht.