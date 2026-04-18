Mitten in der Nacht ist ein lauter Knall zu hören und jemand schreit um Hilfe: In einer Unterführung stirbt ein Mann, weitere Menschen werden schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Völklingen (dpa) – Nach einem lauten Knall hat die Polizei unter einer Fußgängerbrücke im Saarland einen Toten und mehrere Schwerverletzte gefunden. Der Mann sei in der Nacht zu Samstag noch an der Einsatzstelle in Völklingen an seinen Verletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor war den Beamten gegen 00.15 Uhr per Notruf mitgeteilt worden, es habe einen lauten Knall gegeben und eine Person schreie um Hilfe.

Die Unterführung sei derzeit weiträumig abgesperrt und Dutzende Polizisten seien im Einsatz. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, erklärte der Sprecher. Weitere Details zu dem Knall und den Verletzungen nannte er nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Völklingen ist eine 40.000 Einwohner Stadt, die nur wenige Kilometer westlich von Saarbrücken liegt.