Nach dem Angriff auf einen Elfjährigen in Höheinöd stehen viele Fragen im Raum. Warum kam es zu dem Biss und wem gehören die Hunde wirklich?

Höheinöd (dpa/lrs) – Nachdem ein Hund in Höheinöd in der Südwestpfalz einen Jungen gebissen und schwer verletzt hat, bleibt weiterhin vieles unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern weiterhin an, so die Polizei. Unklar ist weiterhin, wem die insgesamt vier vor Ort befindlichen Hunde gehören. Die Aufsichtspflicht für die Hunde, den Jungen und eine gleichaltrige Freundin hatte laut Polizei die Tante des Jungen. Es handelt sich demnach um Berner Sennenhunde.

Nach ersten Erkenntnissen hatte mindestens einer der Hunde den 11-jährigen Jungen am Samstagabend angegriffen, als dieser ein Trampolin verlassen wollte. Wie die Polizei mitteilte, musste er in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden.