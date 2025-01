Nach Henriksens Vertragsverlängerung: Mainz spielt in Bremen

Bremen/Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will in der Fußball-Bundesliga die Überraschungsmannschaft der Saison bleiben. Zum Auftakt des 20. Spieltags treten die Mainzer am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim SV Werder Bremen an. Mit einem Sieg würden die Rheinhessen den sechsten Platz auf jeden Fall festigen und bei Patzern der Konkurrenz sogar noch weiter nach oben klettern.

Für die Mainzer ist es das erste Spiel nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Coach Bo Henriksen um ein weiteres Jahr bis 2027. In Bremen muss der Däne weiter auf den verletzten Nationalstürmer Jonathan Burkardt verzichten.