Am Montag ist ein Güterschiff beim Entladen im Andernacher Hafenbecken beschädigt worden. Die Gefahr, dass das Schiff sinkt, ist inzwischen gebannt.

Andernach (dpa/lrs) – Nach einer Havarie im Andernacher Hafen kann ein beschädigtes Güterschiff bald weiterfahren. Die Schweißarbeiten am Leck sollten in Kürze beendet sein, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Andernach am Morgen. «Da geht jetzt keine Gefahr mehr von aus.» Dann werde das Weiterfahrverbot aufgehoben und das Schiff könne seine Fahrt fortsetzen.

Das mit Streusalz beladene Gütermotorschiff war am Montagmittag beim Entladen im Hafenbecken leckgeschlagen. Wasser drang in den Laderaum ein: Um ein Sinken zu verhindern, wurde den Angaben zufolge das Wasser-Salz-Gemisch aus dem Laderaum abgepumpt und in einen Container umgeleitet. Anschließend sei das Schiff normal entladen worden, sagte der Sprecher.

Der Hafenbetrieb konnte mit geringfügigen Einschränkungen weitergeführt werden, Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.