Nach Hamas-Überfall – Schüler-Besuch aus Israel geplant

Sie kommen aus Kibbuzim, die vor 15 Monaten von der Hamas überfallen wurden - israelische Schülerinnen und Schüler sollen nach Rheinland-Pfalz reisen und hier in Schulen Erlebtes erzählen.

Mainz (dpa/lrs) – Israelische Schüler aus dem von der islamistischen Hamas überfallenen Teil des Landes sollen nach Rheinland-Pfalz kommen und in Schulen hierzulande von ihren Erlebnissen berichten. Der Besuch der Schülerinnen und Schüler aus Kibbuzim im Süden Israels, die am 7. Oktober 2023 überfallen wurden, werde derzeit vorbereitet, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit.

Wann genau der Besuch sei, der auf eine Anregung von israelischer Seite zurückgehe, stehe noch nicht fest, sagte Regierungssprecherin Andrea Bähner, geplant sei er im Frühjahr. Mit der Organisation betraut sei das Bildungsministerium.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) nannte die Aussicht auf die Waffenruhe, auf die sich Israel und die islamistische Hamas mittlerweile geeinigt haben und die nach Angaben des Vermittlerstaats Katar am Sonntagmorgen im Gazastreifen in Kraft treten soll, ein «Signal der Hoffnung inmitten unsäglichen Leids». Erstmals seit 15 Monaten bestehe nun die Chance, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen.

Auslöser des Krieges war das beispiellose Massaker der Hamas und anderer extremistischer Gruppen, bei dem rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israel reagierte mit Angriffen gegen die Hamas in Gaza, bei denen nach palästinensischen Angaben mehr als 46.700 Menschen getötet und mehr als 110.200 weitere verletzt wurden. Die unabhängig nicht überprüfbaren, von den Vereinten Nationen aber als glaubhaft eingestuften Zahlen unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern.