Brände
Nach Großbrand in Wertstoffhof: Brandursache ermittelt
Feuerwehr
Die Polizei hat die Brandursache ermittelt. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Am Wochenende stehen auf einem Wertstoffhof 100 Tonnen Abfall in Flammen. Auslöser war laut Polizei entflammbares Material im Müll.

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Welgesheim (dpa/lrs) – Nach dem Brand in einem Wertstoffhof bei Welgesheim (Landkreis Mainz-Bingen) hat die Polizei die Brandursache ermittelt. Wie sie mitteilte, hat sich der Müll vermutlich von selbst entzündet. Die Zündquelle sei wahrscheinlich über den Müllkreislauf in den Müllberg gelangt. Vorsätzliche Brandstiftung oder eine technische Ursache konnten laut Polizei ausgeschlossen werden. Genauere Informationen ließen sich aufgrund des Vollbrandes nicht mehr ermitteln, hieß es.

Am Samstagnachmittag war das Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wegen extremer Hitze mussten mehrere von ihnen verletzt in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-268703/1

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