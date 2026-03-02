Betzdorf (dpa/lrs) – Knapp zwei Monate nach einer Auseinandersetzung in Betzdorf mit einem Schwerverletzten hat die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter festgenommen. Der 19-Jährige sei nach seiner Festnahme am Freitag in eine Jugendhaftanstalt gebracht worden, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Er soll am Abend des 3. Januar bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt einen 32 Jahre alten Mann schwer verletzt haben. Tatverdächtig ist der Mitteilung zufolge zudem ein 15-Jähriger. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.

