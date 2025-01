Nach Gefahrstoff-Fund in Konz: Bewohner dürfen wieder zurück

In einem Ort nahe Trier rücken viele Einsatzkräfte an. Eine Wohnung brennt, ein Mann wird verletzt. Sorgen machen vor allem Gefahrstoffe. Auch abends dürfen Anwohner noch nicht zurück in ihre Häuser.

Konz (dpa) – Nach dem Großeinsatz in Konz in der Nähe von Trier dürfen die rund 60 evakuierten Bewohner wieder in ihre Häuser zurück. Es bestehe nunmehr keine Gefahr mehr, teilte die Polizei am späten Abend mit. Einsatzkräfte hatten bei einem Wohnungsbrand mehrere Gefahrstoffe gefunden. Es handelte sich dabei teils um explosionsfähiges Material, wie es hieß.

Die bei der Durchsuchung der Wohnung sichergestellten Gegenstände, von denen eine Gefahr ausgehen könnte, wurden abtransportiert und sollen an einer geeigneten Örtlichkeit kontrolliert gesprengt werden. Die Einsatzkräfte waren um 13.45 Uhr alarmiert worden.