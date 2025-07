Nach Geburt in Disco: Baby in Pflegefamilie untergebracht

Der Fall eines Babys, das vor gut zwei Wochen in einer Disco geboren wurde, hat Schlagzeilen gemacht. Nun gibt es neuen Angaben.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Baby, das Ende Juni in einer Saarbrücker Diskothek zur Welt kam, ist vorübergehend in einer Pflegefamilie untergebracht worden. Ein Familiengericht werde nun klären, ob das Kind zurück zur Mutter komme oder dauerhaft in einer Pflegefamilie leben werde, sagte der Sprecher des Regionalverbandes Saarbrücken. Zuvor hatte die Zeitung «Rheinpfalz» darüber berichtet.

Das Jugendamt des Regionalverbandes Saarbrücken habe das Neugeborene direkt nach der Geburt in Obhut genommen. Solche Maßnahmen würden vorgenommen, «wenn ein dringender Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in der Situation» vorliege, sagte der Sprecher weiter. Zu konkreten Hintergründen konnte er nichts sagen.

Am letzten Juniwochenende hatte die Geburt auf der Toilette eines Saarbrücker Clubs für Wirbel gesorgt. Neben Rettungskräften war auch die Polizei vor Ort. Sie nahm Ermittlungen auf, um Umstände und Hintergründe der Geburt an dem ungewöhnlichen Ort zu klären. Zum Alter der Frau sowie zum Geschlecht des Kindes gab es keine Angaben.

Kind geht es «Umständen entsprechend gut»

Baby und Mutter waren zunächst in ein Krankenhaus gekommen. Nach seiner Entlassung sei das Kind dann in eine Bereitschaftspflegefamilie gebracht worden, sagte der Sprecher in Saarbrücken.

Miteingebunden in den Fall ist auch der Saarpfalz-Kreis, da die Mutter dort lebe. Das dortige Jugendamt stehe in Kontakt mit der Mutter und bescheinige «einen kooperativen Austausch über den weiteren Verbleib des Kindes», teilte eine Sprecherin in Homburg mit. Dem Kind gehe es «den Umständen entsprechend gut», hieß es.