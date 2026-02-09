Brand in Hermersberg
Nach Feuer mit Toten: Viele Fragen offen
Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Hermersberg
Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Hermersberg
Florian Blaes. DPA

Bei einem Feuer in der Südwestpfalz finden die Einsatzkräfte zwei tote Senioren. Vieles ist noch unklar, auch, warum das Haus in Vollbrand geriet.

Lesezeit 1 Minute

Hermersberg (dpa/lrs) – Nachdem Einsatzkräfte bei einem Wohnhausbrand in Hermersberg in der Südwestpfalz zwei Tote gefunden haben, sind die Umstände und die Brandursache weiterhin unklar. Die Identität der Toten sei bislang nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin, eine Obduktion habe noch nicht stattgefunden. Auch die Brandursache bleibt demnach zunächst weiter unklar. Das Haus müsse erst von einem Statiker begutachtet werden, vorher könne es auch für die Brandortsbegehung der Kripo nicht betreten werden.

Das Haus war am Sonntagvormittag in Vollbrand geraten. Nach den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die beiden Menschen tot im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um die 72 und 77 Jahre alten Hausbewohner. Ob sie wegen des Feuers zu Tode kamen, war zunächst unklar. Medienberichten zufolge waren die Senioren ein Ehepaar – die Sprecherin konnte dies auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen. Wann Brandortsbegehung und Obduktion nun stattfinden sollen, steht laut der Sprecherin noch nicht fest.

© dpa-infocom, dpa:260209-930-661907/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten