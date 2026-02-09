Hermersberg (dpa/lrs) – Nachdem Einsatzkräfte bei einem Wohnhausbrand in Hermersberg in der Südwestpfalz zwei Tote gefunden haben, sind die Umstände und die Brandursache weiterhin unklar. Die Identität der Toten sei bislang nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin, eine Obduktion habe noch nicht stattgefunden. Auch die Brandursache bleibt demnach zunächst weiter unklar. Das Haus müsse erst von einem Statiker begutachtet werden, vorher könne es auch für die Brandortsbegehung der Kripo nicht betreten werden.

Das Haus war am Sonntagvormittag in Vollbrand geraten. Nach den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die beiden Menschen tot im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um die 72 und 77 Jahre alten Hausbewohner. Ob sie wegen des Feuers zu Tode kamen, war zunächst unklar. Medienberichten zufolge waren die Senioren ein Ehepaar – die Sprecherin konnte dies auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen. Wann Brandortsbegehung und Obduktion nun stattfinden sollen, steht laut der Sprecherin noch nicht fest.