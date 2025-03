Wittlich (dpa/lrs) – Ein mutmaßlicher Voyeur bestreitet die Installation einer Minikamera in einer Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich). Nach dem Mann konnte laut Polizei durch Auswertung der Kamerabilder gefahndet werden – er hatte sich den Angaben zufolge nämlich aus Versehen selbst gefilmt. Durch eine öffentliche Fahndung sei der 38-jährige Tatverdächtige identifiziert worden. Der Mann wurde laut Polizei am Mittwoch festgenommen.

Am 1. Februar soll der Mann die Kamera in der Umkleidekabine des Geschäfts in Wittlich angebracht haben. Kurze Zeit später wurde sie aber entdeckt, sodass keine Aufnahmen von fremden Personen entstanden, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Zuvor sei die Kamera aber bereits in einer Zugtoilette installiert worden, wobei mehrere Personen gefilmt worden seien.

Die Ermittlungen wegen Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen dauern an.