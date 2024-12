Nach Explosion und Brand: Ermittlungen gegen Hausbesitzer

An Heiligabend brennt ein Einfamilienhaus in Hockweiler. Zuvor gibt es dort eine Explosion. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat einen Verdacht.

Hockweiler/Trier (dpa/lrs) – Nach dem Vollbrand eines Einfamilienhauses in Hockweiler bei Trier ermittelt die Polizei nun gegen den Hausbesitzer. Es bestehe der Verdacht, dass der 56-Jährige eine Explosion und den daraus resultierenden Brand an Heiligabend bewusst selbst herbeigeführt habe, teilte die Polizei in Trier mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier habe der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Der Mann war bei dem Brand schwer verletzt worden. Er sei inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es. Die Ermittlungen liefen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie des Herbeiführens einer Explosion.

Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Entstehung der Explosion und des Brandes dauern noch an.