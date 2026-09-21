Trockenheit und Borkenkäfer-Befall treffen auch den Privatwald. Welche Risiken es gibt - und was Landesforsten Rheinland-Pfalz den Besitzern jetzt rät.

Mainz (dpa/lrs) – Der heiße und extrem trockene Sommer hat auch dem Privatwald in Rheinland-Pfalz zugesetzt: Man stelle fest, dass viele Baumarten nicht gesund aussähen, teilte Landesforsten Rheinland-Pfalz mit. Laubbäume hätten bereits vor Wochen mit dem Abwurf der Blätter begonnen. An vielen dieser Bäume zeigten sich Trockenäste in den Kronen.

«Dies lässt nichts Gutes erahnen», teilte Michael Oeffling vom Forstamt Adenau (Kreis Ahrweiler) mit. Sein Forstamt ist Schwerpunktforstamt für Privatwaldbetreuung in Rheinland-Pfalz. Knapp 30 Prozent der Waldfläche im Land wird von Privatwaldbesitzern bewirtschaftet.

«Das Ausmaß der Schäden an Laubbäumen zeigt sich nicht unmittelbar im Jahr der Dürre, sondern erst im Laufe der Folgejahre», sagte Oeffling. Zudem steige das Unfallrisiko beim Ernten dieser Bäume: «Totholz und Pilzbefall infolge der Schwächung durch die Trockenheit, sind ein unkalkulierbares Risiko und diese Bäume zu fällen, ist eine Sache für Spezialisten.»

Landesforsten berät Privatwaldbesitzende im Land

Bei den Nadelbäumen seien inzwischen durch Borkenkäfer entstandene Schäden sichtbar geworden. Es sei wichtig, befallene Bäume zu fällen und abzutransportieren, um die Ausbreitung des Schädlings zu verringern, teilte Privatwaldbetreuerin am Forstamt Prüm, Berit Blomenkamp, mit.

Die Bestände müssten auf Befall kontrolliert werden: «Waldbesitzende sollten sich nicht scheuen, Kontakt zu uns aufzunehmen», sagte sie. Landesforsten Rheinland-Pfalz berate Privatwaldbesitzer im ganzen Land.