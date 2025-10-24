Schokolade im Klo, weiteres Diebesgut im Mülleimer: Nach einem Diebstahl aus einem Discounter wird ein Mann erwischt. Doch das Verwischen der Spuren misslingt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Kaiserslautern versucht, gestohlene Schokolade die Toilette herunterzuspülen. Der betrunkene 35-Jährige habe mehrere Tafeln Schokolade, Socken und Deodorant aus einem Discounter gestohlen, teilte die Polizei mit. Das Personal sprach den Mann am Donnerstag darauf an, dass er die Waren nicht bezahlt hatte.

Als das Personal schließlich die Polizei rief, schloss sich der Mann auf der Toilette ein. Dann habe er versucht, die Schokolade im Klo herunterzuspülen. Das sei ihm allerdings nicht gelungen. Weiteres Diebesgut habe er im Mülleimer versteckt. Das improvisierte Versteck war vor den Beamten aber nicht sicher und wurde von ihnen gefunden, wie es hieß. Der 35-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Gegen ihn wird wegen Ladendiebstahls ermittelt.