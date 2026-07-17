Wetter
Nach der Hitze steigt die Unwettergefahr in Rheinland-Pfalz
Unwetter – Mainz
Am Nachmittag nimmt die Gewittergefahr nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deutlich zu. (Archivfoto)
Tim Würz. DPA

Zum Wochenausklang wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland turbulent. Der Deutsche Wetterdienst erwartet kräftige Gewitter, örtlich sind auch Unwetter möglich.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen auf einen unbeständigen Wettertag einstellen. Bereits in den Morgenstunden sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Am Nachmittag nimmt die Gewittergefahr nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deutlich zu.

Dann werden verbreitet kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. An manchen Orten sind auch Unwetter mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad.

Samstag freundliches Wetter erwartet

In der Nacht zum Samstag ziehen die Schauer und Gewitter nach Südosten ab. Der Samstag bringt laut DWD mit Höchstwerten von maximal 22 bis 27 Grad wieder freundlicheres Wetter. Zwar sind im Bergland einzelne Schauer möglich, meist bleibt es aber trocken. Auch der Sonntag verläuft überwiegend heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad entlang des Rheins.

© dpa-infocom, dpa:260717-930-397842/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Freizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten