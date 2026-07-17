Zum Wochenausklang wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland turbulent. Der Deutsche Wetterdienst erwartet kräftige Gewitter, örtlich sind auch Unwetter möglich.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen auf einen unbeständigen Wettertag einstellen. Bereits in den Morgenstunden sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Am Nachmittag nimmt die Gewittergefahr nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deutlich zu.

Dann werden verbreitet kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. An manchen Orten sind auch Unwetter mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad.

Samstag freundliches Wetter erwartet

In der Nacht zum Samstag ziehen die Schauer und Gewitter nach Südosten ab. Der Samstag bringt laut DWD mit Höchstwerten von maximal 22 bis 27 Grad wieder freundlicheres Wetter. Zwar sind im Bergland einzelne Schauer möglich, meist bleibt es aber trocken. Auch der Sonntag verläuft überwiegend heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad entlang des Rheins.