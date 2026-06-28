Zum Wochenstart wird es etwas kühler. Aber das Wetter hat teils kräftige Gewitter im Gepäck.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach Tagen trockener Hitze besteht heute in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Gefahr heftiger Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Es gebe teils auch Unwettergefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen liegen bei 35 bis 38 Grad.

Ab dem Montag wird es mit 27 bis 31 Grad nicht mehr ganz so heiß. Es könne wieder teils kräftige Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel geben. Am Dienstag ändert sich an diesem Wetter zunächst nichts.

Am Samstag wurden den zweiten Tag in Folge nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes mit 41,1 Grad in Rheinland-Pfalz und 41,4 Grad im Saarland die Allzeittemperaturrekorde gebrochen.