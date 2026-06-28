Nach der Hitze kommen Gewitter - etwas Abkühlung in Sicht

Zum Wochenstart gehen die Temperaturen zumindest etwas runter. Aber das Wetter hat teils kräftige Gewitter im Gepäck.

Offenbach (dpa/lrs) - Nach der anhaltenden Hitze sagen sich in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zumindest etwas niedrigere Temperaturen an, davor jedoch noch Blitz und Donner.

Heute sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach ab dem Nachmittag und bis in die Nacht zum Montag schwere Gewitter möglich mit Starkregen, größeren Hagelkörnern und Sturmböen.

Laut DWD sind Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern, örtlich gar 60 Litern auf den Quadratmeter binnen einer Stunde möglich sowie Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Am Montag zögen die Gewitter dann nach und nach Richtung Osten ab.

Hohe Nachttemperaturen

Während heute noch bis zu 38 Grad erwartet wurden, sind für den Montag maximal 31, den Dienstag höchstens 30 und den Mittwoch 27 Grad vorhergesagt. Schauer und Gewitter kann es bis zur Wochenmitte hin geben.

Am Samstag waren den zweiten Tag in Folge nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes mit 41,1 Grad in Rheinland-Pfalz und 41,4 Grad im Saarland die Allzeittemperaturrekorde gebrochen worden.

Die Nacht auf Sonntag war laut DWD in Rheinland-Pfalz in Bad Bergzabern und im Saarland in Berus, einem Ortsteil von Überherrn im Landkreis Saarlouis, am wärmsten. In Bad Bergzabern sank die Temperatur nicht unter 26,9 Grad, in Berus nicht unter 22,9 Grad.