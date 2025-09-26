In Daaden explodierte ein Haus. Acht Menschen wurden verletzt, darunter ein 15-Jähriger schwer. Die Hintergründe sind am Morgen noch unklar.

Daaden (dpa/lrs) – Nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Daaden im nördlichen Rheinland-Pfalz sind die Hintergründe noch unklar. Von der Koblenzer Polizei hieß es am Freitagmorgen, die Ermittlungen dauern an. Bei der Explosion war ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde laut der Polizei in eine Spezialklinik geflogen, sieben weitere verletze Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei teilte am Abend mit, dass sich niemand mehr unter den Trümmern befinde und keine Personen vermisst werden. Nach ersten Erkenntnissen war nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Möglicherweise stand die Explosion im Zusammenhang mit Bauarbeiten – dies wird derzeit noch untersucht. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen durch.

Durch die Explosion kam es im Stadtgebiet Daaden zu einer Unterbrechung der Gasversorgung. Die Gashauptleitung konnte in der Nacht erfolgreich repariert werden, teilte die Feuerwehr Daaden-Herdorf mit.