Nach Chlorgasaustritt in Schwimmbad - Anwohner außer Gefahr

In einem Schwimmbad in Mayen tritt in der Nacht giftiges Chlorgas aus, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind vor Ort. Vorerst muss das Baden dort ausfallen.

Mayen (dpa/lrs) - Nach dem Austritt von giftigem Chlorgas in einem Schwimmbad in Mayen besteht inzwischen keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Eine entsprechende Warnung wurde zurückgenommen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Fenster und Türen müssen nicht mehr geschlossen bleiben und das Gebiet nicht länger gemieden werden. «Die Situation wurde sorgfältig überprüft, sodass keine Gefahr mehr vorliegt», so eine Sprecherin.

Der Chlorgas-Austritt hatte am Dienstagabend einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Durch den Austritt sei in Verbindung mit Wasser Salzsäure entstanden, hieß es. Verletzt worden sei niemand. Insgesamt waren ungefähr 80 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten vor Ort.

Anwohner waren am Abend und in der Nacht vorsorglich gewarnt worden, im Umkreis von 200 Metern Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen auszuschalten. Das Gebiet sollte gemieden werden. Bei Messungen wurde laut der Stadtverwaltung kein erhöhter Schadstoffgrad in der Luft festgestellt.

Das Hallen- und Freibad muss bis auf weiteres geschlossen bleiben. Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufender Schwimmkurse würden direkt vom Schwimmbadpersonal informiert, teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage mit.