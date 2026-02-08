Ein Einfamilienhaus gerät in Brand. Die Feuerwehr löscht die Flammen - und findet später zwei Tote.

Hermersberg (dpa/lrs) - Nach dem Löschen eines Wohnhausbrandes in Hermersberg in der Südwestpfalz haben Feuerwehr-Einsatzkräfte zwei Tote gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um die 72 und 77 Jahre alten Hausbewohner. Ihre Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Polizeisprecherin.

Ob die beiden wegen des Feuers zu Tode kamen, sei noch unklar. Medienberichten zufolge waren die Senioren ein Ehepaar - die Sprecherin konnte dies auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen.

Feuerwehreinsatz am Vormittag

Das Einfamilienhaus war am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und fanden die Menschen im Anschluss tot in dem Haus. Die Ermittlungen dauern an.