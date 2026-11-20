Ab Montag sollen auch planbare Operationen wieder durchgeführt werden. Doch die Krankenhausküche muss nach dem Brand voraussichtlich monatelang saniert werden – wie die Versorgung trotzdem klappt.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Nach einem Brand im Klinikum Idar-Oberstein ist die zentrale Notaufnahme wieder geöffnet. Ab Montag könnten auch alle planbaren Operationen wie gewohnt stattfinden, teilte das Klinikum auf seiner Webseite mit.

Bereits am Freitagmorgen hätten die Ambulanzen wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen können. Bei dem Brand am Mittwochabend war besonders die Krankenhausküche in Mitleidenschaft gezogen worden. Dadurch sei ein Engpass in der Versorgung der Patienten entstanden, wodurch der Klinikbetrieb zwischenzeitlich eingeschränkt werden musste.

Nach Angaben der Klinik kann die hauseigene Küche zwar nach wie vor nicht genutzt werden. Die Sanierung dauere vermutlich mehrere Monate. Mit der Unterstützung der Kliniken in Völklingen, Saarbrücken und Merzig könne dennoch eine Ersatzversorgung aller Patienten sichergestellt werden.