Ein Feuer zerstört Teile eines leerstehenden Krankenhauses in Zweibrücken. Der Schaden geht in die Millionen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und nimmt Verdächtige fest.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Nach dem Feuer in einem ehemaligen Krankenhaus in Zweibrücken mit Millionenschaden sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ob die Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren auch für andere Brände verantwortlich sind, werde derzeit ermittelt, teilte die Polizei mit. Über ein mögliches Motiv war zunächst nichts bekannt – auch nicht, wie die Polizei den Verdächtigen auf die Spur kam.

In der Nacht zum Sonntag hatte es in dem ehemaligen Krankenhaus mindestens zweimal gebrannt, mehrere Stockwerke waren betroffen. Der Schaden geht in die Millionen.

Verdächtige schon bald nach dem Feuer festgenommen

Die drei Männer seien bereits am Sonntag festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht am Montagnachmittag gegen alle drei Haftbefehle erlassen. Die Polizei setzt bei ihren Ermittlungen auf Zeugenhinweise.

Dem Hausmeister, der in dem verlassenen Gebäude regelmäßig nach dem Rechten schaut, sei der Brandgeruch aufgefallen und er habe die Feuerwehr gerufen, hatte die Polizei mitgeteilt. Als die Löschkräfte eintrafen, waren die Flammen aber bereits weitestgehend selbstständig ausgegangen.

Das Krankenhaus ist den Angaben zufolge nicht mehr in Betrieb. In den Zimmern sollen teilweise alte Liegen und andere medizinische Produkte gestanden haben.