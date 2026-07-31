Brände
Nach Brand bei Reichenbach – Aufräumarbeiten geplant
Waldbrand bei Reichenbach
Bei der Brandbekämpfung eines Wald- und Wiesenbrands bei Reichenbach im Landkreis Birkenfeld war auch ein Panzer im Einsatz.
Florian Blaes. DPA

Nach dem Brand von rund zehn Hektar Wald- und Wiese stehen heute Aufräumarbeiten an. Einsatzkräfte bekämpften in der Nacht letzte Glutnester.

Lesezeit 1 Minute

Reichenbach (dpa/lrs) – Nach einem Brand im Landkreis Birkenfeld haben die Einsatzkräfte in der Nacht noch einzelne Glutnester bekämpft. Wie die Feuerwehr mitteilte, verlief die Sicherheitswache aber ruhig. Für den heutigen Tag seien restliche Aufräumarbeiten geplant.

Gestern brannten rund zehn Hektar Wald- und Wiesenfläche – mutmaßlich ausgelöst von einem Rallyefahrzeug. Bereits am Abend hatte es eine erste Entwarnung gegeben: Das Feuer war «in den wesentlichen Brandabschnitten» unter Kontrolle, so der Landkreis Birkenfeld.

Panzer im Einsatz

Stark drehende Winde hatten die Löscharbeiten erschwert. «Der Brand wurde nach gegenwärtigem Stand durch einen technischen Defekt an einem Rallyefahrzeug ausgelöst», hieß es weiter. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Brandbekämpfung waren auch Panzer der Bundeswehr im Einsatz: Sie schlugen Schneisen in den Wald, um Abschnitte zu schaffen, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Etwa 220 Einsatzkräfte bekämpften laut Kreisverwaltung zwischenzeitlich die Flammen.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-464617/1

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