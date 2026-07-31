Augenzeugen berichten, wie der Unfallfahrer sich aus dem versinkenden Auto rettete – doch seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Saarlouis (dpa/lrs) – Nach dem Sturz eines Autos in die Saar in Saarlouis ist der flüchtige Fahrer weiterhin unbekannt. Nach eigenen Angaben fahndet die Polizei weiter nach dem Mann.

In der Nacht zum Donnerstag wurde das Auto bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug an einer Kreuzung von einer Brücke in den Saaraltarm geschleudert. Zeugen zufolge rettete sich der Fahrer aus dem sinkenden Wagen und flüchtete. Nach Angaben der Polizei war er der mutmaßliche Verursacher des Unfalls.

Der Fahrer des zweiten Autos erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge war der Flüchtige deutlich zu schnell unterwegs und missachtete die Vorfahrt des 35-Jährigen. Ob der flüchtige Fahrer ebenfalls verletzt wurde, ist nicht bekannt.