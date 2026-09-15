Anfang September wurde eine Flüssigkeit in Richtung eines AfD-Standes in Bad Kreuznach geschüttet. Die Ermittlungen dazu laufen noch.

Bad Kreuznach/Mainz (dpa/lrs) – Nach der Attacke auf einen AfD-Informationsstand in Bad Kreuznach untersucht das Landeskriminalamt (LKA) die dabei verwendete Flüssigkeit. Ein Ergebnis der Analyse stehe noch aus, teilte die Polizei in Mainz auf Anfrage mit. Außerdem laufe die Anhörung aller beteiligten Personen. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.

Anfang September hatte ein Unbekannter aus einem Gebäude eine Flüssigkeit in Richtung des Standes geschüttet. Dabei erlitten nach früheren Polizeiangaben neun Menschen leichte Hautreizungen. Nach Angaben der AfD waren auch der Landesvorsitzende Sebastian Münzenmaier und die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst anwesend. Höchst zufolge hielt ein Sonnenschirm einen Großteil der Flüssigkeit ab.