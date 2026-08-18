Am Morgen geht bei einer Schule in Worms eine anonyme Mitteilung ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Worms (dpa/lrs) – Ein Gymnasium in Worms ist wegen einer anonymen Nachricht vorsorglich geräumt worden. «Eine konkrete Gefährdung kann bisher vollständig ausgeschlossen werden», teilte die Polizei mit. Geräumt wurde das Gebäude demnach auf Wunsch der Schulleitung, nachdem die Nachricht am Morgen eingegangen war. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Was genau in der schriftlichen Botschaft stand, gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte betreuten demnach vor Ort die jüngeren Kinder. Ältere Schülerinnen und Schüler durften einer Polizeisprecherin zufolge eigenständig nach Hause gehen.