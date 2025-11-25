Nach Amokalarm läuft Polizeieinsatz bei Agentur für Arbeit

Die Menschen verlassen das Gebäude. Hinweise auf eine reale Gefahr gibt es bisher nicht.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein Amokalarm hat im Gebäude der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand sei der Alarm möglicherweise durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Das sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen.

Kräfte durchsuchten das Gebäude, Mitarbeiter würden herausgeführt. Der Bereich um das Gebäude sei abgesperrt.