Nach 15 Jahren: Freie Sicht auf Westturm des Mainzer Doms

Der Erhalt und die Sanierung des Bauwerks sind eine Daueraufgabe, sagt der Domdekan. Besucher und Gäste müssen weiter mit Gerüsten leben.

Mainz (dpa/lrs) – Auf den Westturm des Mainzer Doms gibt es wieder freien Blick: Nach 15 Jahren ist dort eine Gerüst-Brücke mit einem riesigen Kran entfernt worden. Mit dem Abbau sind die Sanierungsarbeiten am Dom jedoch nicht abgeschlossen. Der Erhalt des Doms sei eine Daueraufgabe, sagte Domdekan Henning Priesel.

Bei den aktuellen Sanierungsarbeiten geht es unter anderem um den Austausch von Steinen im Mauerwerk und Schindeln auf dem Dach. Mittlerweile würden auch Drohnen eingesetzt, um die Substanz des Bauwerks zu überprüfen, berichtete der Domdekan. Rund 300.000 Euro werden jährlich für die Renovierung der Außenfassade eingesetzt.