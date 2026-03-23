Für die AfD sitzen künftig Mutter und Sohn im Landtag. Auch neue und junge ziehen in das Parlament ein.

Mainz (dpa/lrs) – 15 Abgeordnete mehr bei der AfD und 8 mehr bei der CDU: Im neuen rheinland-pfälzischen Landtag werden eine Reihe neuer Gesichter vertreten sein, darunter auch Mutter und Sohn, wie aus den vorläufigen Ergebnissen des Landeswahlleiters hervorgeht.

Der voraussichtlich Jüngste unter den neuen Abgeordneten ist Bailey Wollenweber. Der 24-Jährige zieht über die Landesliste der AfD in den Landtag ein. Er ist Handwerksmeister und lebt im Westerwald, zudem ist er in Rheinland-Pfalz Co-Vorsitzender der neu gegründeten AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland, wie aus der Kandidatenvorstellung der AfD hervorgeht.

Ebenfalls jung und auch neu dabei ist Raymond Höptner (CDU). Er gewann den Wahlkreis 36 Ludwigshafen 1. Der 26-Jährige ist bereits seit 2024 Ortsvorsteher im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim.

Mutter und Sohn in der AfD-Fraktion

Eine Besonderheit gibt es der AfD-Fraktion: Die Mutter des Parlamentarischen Geschäftsführers Damian Lohr, Ulrike Beckmann, zieht über die Landesliste ein. Sie hatte bereits seit rund zehn Jahre in der Fraktion gearbeitet.

Jüngste SPD- und Grünen-Abgeordnete sind 1994 geboren

Für die Grünen zieht Paul Bunjes als jüngster Abgeordneter in das Parlament ein. Seit 2022 ist der 31-Jährige Landesvorsitzender seiner Partei. Der Landwirt aus Kaiserslautern ist jedoch nicht ganz neu im Parlament, im Februar rückte er einen Monat vor der Landtagswahl für Daniel Köbler nach.

Wie Bunjes ist auch Lena Werner 1994 geboren. Die 31-Jährige wird künftig für die SPD im Landtag sitzen, sie kandidierte im Wahlkreis Wittlich, zieht aber über die Landesliste ein. Werner hat als Abgeordnete bereits Erfahrung: Von 2021 bis 2025 saß die Eventmanagerin für die SPD im Bundestag.