Daun (dpa/lrs) – Bei einem Autounfall sind eine Mutter und ihre fünfjährige Tochter schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, prallte die 42-Jährige am späten Montagnachmittag gegen ein vor ihr abbiegendes Auto auf einer Landstraße bei Daun (Kreis Vulkaneifel). Am anderen Wagen entstand nur Sachschaden. Die Fünfjährige habe im Kindersitz auf dem Beifahrerplatz gesessen, sagte der Sprecher. Mutter und Tochter wurden demnach in zwei Krankenhäuser gebracht. Sie schweben nicht in Lebensgefahr.

© dpa-infocom, dpa:250408-930-427231/1