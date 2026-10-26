Die Polizei kontrolliert ein Auto, das Schlangenlinien fuhr. Die Frau am Steuer wird von den Einsatzkräften überprüft - und greift einen Zeugen an, nachdem sie bei der Polizei verpfiffen wurde.

Veldenz (dpa/lrs) – Auf einer Autofahrt mit ihrem sechsjährigen Kind ist eine Mutter im Kreis Bernkastel-Wittlich mit 3,15 Promille am Steuer angehalten worden. Zeugen hatten der Polizei am späten Sonntagnachmittag das in «Schlangenlinien» fahrende Auto gemeldet und es bis auf einen Waldweg verfolgt. Dort konnte die Polizei nach eigenen Angaben dann eine Verkehrskontrolle samt Atemalkoholtest durchführen, der den hohen Promillewert ergab. Das Kind der 31-Jährigen wurde später in die Obhut des Vaters gegeben.

Während der Aufnahme des Vorfalls zeigte sich die Frau laut Polizei aggressiv gegenüber einem noch anwesenden Zeugen und schlug nach ihm. Nun laufen mehrere Strafverfahren gegen sie. Außerdem wurde ihr Führerschein bis auf weiteres beschlagnahmt – sie muss laut Polizei damit rechnen, länger nicht mehr fahren zu dürfen.