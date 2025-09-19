Ein junger Mann steht im Verdacht, die Mutter einer 14-Jährigen getötet zu haben. Was die Staatsanwaltschaft zu seinem Motiv und dem Ablauf der Tat mitteilt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Rund drei Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Unkenbach (Donnersbergkreis) ist ein 19-Jähriger wegen Totschlags angeklagt worden. Er soll die 55-Jährige im Hof ihres Anwesens zu Boden geschlagen und dort mit mehreren Messerstichen erstochen haben, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit.

Bei dem Opfer handelt es sich um die Mutter einer 14-Jährigen, zu der der 19-Jährige zuvor eine freundschaftliche, keine partnerschaftliche Beziehung unterhalten habe. Im Februar war es zum endgültigen Bruch gekommen, den der junge Mann laut Staatsanwaltschaft nicht akzeptieren wollte.

Nach einer gerichtlichen Verfügung durfte der 19-Jährige seit März das Grundstück nicht mehr ohne Zustimmung der Mutter betreten. Als er am Tattag des 12. Juni dennoch dort auftauchte, forderte die Mutter ihn auf, das Gelände zu verlassen. Dann soll es zur Tat gekommen sein.

Beschuldigter macht Angaben zur Tat

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 19-Jährige die Mutter für das Scheitern der Freundschaft mit der 14-Jährigen verantwortlich gemacht hat. Der Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, habe den äußeren Geschehensablauf der Tat im Wesentlichen eingeräumt, teilte die Anklagebehörde weiter mit. Einen Tatplan habe er aber bestritten.

Gegen den 19-Jährigen liefen bereits Ermittlungen. Im Februar soll er die 14-Jährige beleidigt und bedroht haben. Hinweise auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit gebe es nicht. Die Jugendkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.