Banner, Bücher, Zeitschriften: Ein Verlag soll Propagandamaterial der verbotenen PKK vertrieben haben. Die Bundesanwaltschaft will den früheren Geschäftsführer nun in Koblenz vor Gericht sehen.

Karlsruhe/Koblenz (dpa) – Die Bundesanwaltschaft hat in Koblenz Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK erhoben. Sie wirft dem Mann die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Koblenz muss nun entscheiden, ob er die Anklage zulässt und wann es zum Prozess kommt.

Der deutsche Staatsangehörige soll laut Bundesanwaltschaft viele Jahre der Geschäftsführer eines zur PKK gehörenden Verlags gewesen sein. Das Unternehmen habe den Vertrieb von Propagandamaterial im In- und Ausland organisiert – darunter Fahnen, Banner, Bücher und Zeitschriften.

PKK in Deutschland seit 1993 verboten

Der Beschuldigte kümmerte sich demnach um die Geschäfte der Gesellschaft und trat als deren Vertreter auf. «Er erstattete dem Wirtschafts- und Finanzbüro der PKK regelmäßig Bericht», so die Bundesanwaltschaft. Für seine Tätigkeit habe er Gehaltszahlungen von insgesamt mehr als 320.000 Euro erhalten. Der Mann befindet sich auf freiem Fuß.

PKK ist die Abkürzung für Arbeiterpartei Kurdistans (kurdisch: Partiya Karkerên Kurdistanê). Im Mai 2025 beschloss die militante Gruppierung das Ende ihres bewaffneten Kampfes gegen den türkischen Staat und erklärte ihre Auflösung. Die Organisation gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation. In Deutschland ist sie seit 1993 verboten.