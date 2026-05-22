Mit Schal vermummt und Messer bewaffnet: Ein 26-Jähriger soll am Morgen eine Tankstelle in Ludwigshafen überfallen haben.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Ludwigshafen hat die Polizei noch am selben Tag einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten, wurde gegen den 26-Jährigen inzwischen Untersuchungshaft angeordnet.

Der Mann soll am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr eine Tankstelle an der Ecke Valentin-Bauer-Straße/Walkürenstraße betreten haben, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Täter mit einem Schal vermummt und bedrohte eine Mitarbeiterin hinter der Kasse mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß mit der Beute.

Im Zuge der Ermittlungen identifizierten Polizeikräfte noch am selben Tag einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen und nahmen ihn fest, wie es weiter hieß. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde der Mann den Angaben nach einem Haftrichter vorgeführt. Demnach setzte dieser den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.